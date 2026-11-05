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Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 5 November 2026 | 18.41 WIB

Demokrat Raup Kemenangan Besar di AS, Kendali Texas Beralih ke Partai Biru

Ilustrasi pemilu AS. (Al Jazeera) - Image

Ilustrasi pemilu AS. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Partai Demokrat mencatat kemenangan besar dalam pemilihan paruh waktu (midterm elections) Amerika Serikat (AS), Selasa (3/11).

Tidak hanya merebut kendali DPRD Texas untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, Demokrat juga memperluas kekuasaan di sejumlah negara bagian yang selama ini menjadi basis Partai Republik.

Hasil pemilu tersebut mengubah peta politik di berbagai negara bagian, termasuk sejumlah wilayah yang selama ini menjadi medan persaingan ketat kedua partai.

Demokrat bahkan berhasil menguasai penuh pemerintahan negara bagian, mulai dari jabatan gubernur hingga kedua kamar legislatif, di sedikitnya lima negara bagian yang sebelumnya mengalami pembagian kekuasaan.

Di Texas, Demokrat berhasil merebut kendali House of Representatives atau DPRD tingkat negara bagian.

Ini menjadi pertama kalinya sejak Partai Republik mengambil alih lembaga tersebut setelah pemilu 2002.

Demokrat juga mencatat kemenangan bersejarah melalui Gina Hinojosa yang terpilih sebagai gubernur perempuan dari Partai Demokrat pertama di Texas, sejak Ann Richards meninggalkan jabatan tersebut pada 1994.

Namun, untuk saat ini Partai Republik masih mempertahankan kendali Senat Texas.

Kemenangan ini menjadi sinyal perubahan peta politik di negara bagian yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu basis kuat Partai Republik.

Dilansir dari PBS, selain Texas, Demokrat berhasil mempertahankan atau merebut kendali penuh pemerintahan di sejumlah negara bagian medan persaingan politik.

Editor: Bayu Putra
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