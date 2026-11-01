Israel Kembali Bombardir Gaza Meski Genjatan Senjata, 9 Orang Tewas

Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, pada Jumat, 9 Oktober 2026. (AP)
JawaPos.com - Sembilan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Minggu (1/11). Ihwal adanya kabar ini dilaporkan Anggota pertahanan sipil wilayah kantong tersebut kepada RIA Novosti.
"Sembilan warga Palestina tewas akibat pengeboman di Jalur Gaza sejak subuh," katanya, dilansir dari Antara.
Terkait kronologi tewasnya warga tersebut, menurut otoritas Gaza, pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara yang menyasar petugas kepolisian di Kota Khan Yunis di Jalur Gaza selatan. Atas serangan yang membabi-buta, sejumlah orang tewas dan terluka.
Untuk diketahui, meskipun gencatan senjata telah berlaku di Jalur Gaza sejak Oktober 2025, militer Israel terus melancarkan serangan terhadap wilayah Palestina, dengan alasan target mereka adalah fasilitas milik Hamas dan anggota gerakan kelompok perjuangan Palestina itu.
Menurut penilaian PBB, situasi kemanusiaan di Jalur Gaza masih sangat buruk, ditandai dengan kehancuran meluas, gangguan pada fasilitas medis, serta tantangan berkelanjutan dalam penyediaan makanan dan kebutuhan pokok bagi penduduk setempat.
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