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Penulis: Antara
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.35 WIB

Warga Rusia Ditahan 3 Bulan Atas Tuduhan Aksi Spionase

Ilustrasi spionase. (ANTARA/Ilustrator/Kliwon)

JawaPos.com - Kepolisian Provinsi Lower Silesia, Polandia, pada Jumat (30/10) menahan seorang warga negara Rusia. Dia ditahan atas dugaan aksi spionase.

"Pihak kepolisian menahan seorang warga negara Rusia berusia 55 tahun di Swidnica, yang diduga melakukan aksi untuk kepentingan dinas intelijen asing," berikut pernyataan kepolisian Polandia, dilansir dari Antara, Sabtu (31/10).

Berdasarkan laporan polisi, pria tersebut diduga mengambil sejumlah foto kereta api dan infrastruktur perkeretaapian strategis yang dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional Polandia. Dia pun ditahan selama tiga bulan.

Menanggapi kabar tersebut, Kedutaan Besar Rusia di Polandia mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa otoritas Polandia belum menyampaikan pemberitahuan resmi terkait insiden tersebut.

"Kedutaan Besar Rusia di Polandia baru mengetahui penahanan warga negara Rusia atas dugaan spionase itu melalui laporan media massa. Kedutaan belum menerima pemberitahuan formal dari otoritas terkait di Polandia. Kami akan segera meminta akses kekonsuleran begitu pemberitahuan resmi diterima," tulis pernyataan Kedutaan Rusia.

Pihak kedutaan menilai bahwa Polandia tengah menggencarkan kampanye anti-Rusia melalui berbagai tudingan spionase, yang dinilai bertujuan untuk membangun citra negatif tentang Rusia di tengah masyarakat Polandia.

Editor: Kuswandi
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