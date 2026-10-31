7 Calon Dinominasikan untuk jadi Dirjen WHO, Ada nama Menkes Budi Gunadi Sadikin

JawaPos.com - Badan kesehatan PBB pada Kamis (29/10) mengumumkan, sebanyak tujuh kandidat telah dicalonkan oleh negara-negara anggota untuk menjadi Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berikutnya.

Dilansir dari Antara, Sabtu )31/10), para kandidat tersebut antara lain Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar. Dia merupakan mantan menteri kesehatan yang saat ini menjabat sebagai penasihat perdana menteri untuk urusan kesehatan masyarakat.

Kemudian Hanan Balkhy dari Arab Saudi. Hanan menjabar sebagai direktur regional WHO untuk wilayah Mediterania Timur.

Ada juga Hans Henri P. Kluge dari Belgia. Dia adalah direktur regional WHO untuk wilayah Eropa.

Di lain pihak, turut dicalonkan pula Maria P. Neira dari Spanyol, mantan direktur departemen lingkungan dan kesehatan WHO; Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin; dan Li Song dari China, sekretaris All-China Women's Federation yang juga merupakan mantan pejabat senior di bidang kesehatan.

Sementara itu, kandidat ketujuh adalah Gevorg Tamamyan, seorang ahli onkologi anak asal Armenia yang menjabat sebagai profesor dan kepala departemen di Yerevan State Medical University. Dia dicalonkan oleh Botswana.

Para kandidat akan berpartisipasi dalam forum publik di kantor pusat organisasi tersebut di Jenewa pada 18-19 November, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk berinteraksi langsung dengan mereka.

Dewan Eksekutif WHO akan mengerucutkan jumlah kandidat menjadi lima orang pada awal 2027, sebelum melakukan wawancara dan memilih hingga tiga kandidat untuk diajukan kepada Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly).