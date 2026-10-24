ENHYPEN dan ENGENE Kumpulkan Ribuan Partisipan Donor Darah, WHO Apresiasi Dampaknya

enhypen (allkpop)

JawaPos.com - ENHYPEN dapat apresiasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atas kontribusinya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah.

Keenam anggota yang hadir bertemu dengan Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, untuk membagikan hasil kampanye global sekaligus mendiskusikan peluang kolaborasi selanjutnya.

Menurut laporan allkpop, pertemuan tersebut berlangsung pada 22 Oktober di kantor pusat HYBE di Yongsan-gu, Seoul.

Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, dan Ni-ki hadir bersama perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan serta layanan donor darah Palang Merah Korea.

Mereka membahas bagaimana musik dan pengaruh para artis dapat mendorong partisipasi publik dalam kegiatan kemanusiaan.

Tedros mengapresiasi langkah para anggota ENHYPEN yang memberikan contoh nyata dengan berpartisipasi dalam donor darah.

Ia juga menyoroti keterlibatan penggemar mereka, ENGENE, yang ikut mendukung kampanye tersebut di berbagai negara.

Menurutnya, kolaborasi ini berhasil menjangkau jutaan orang dan menunjukkan bahwa komunitas penggemar dapat berperan dalam menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat luas.

Kampanye donor darah ENHYPEN dimulai pada Januari 2026 melalui kerja sama dengan Palang Merah Korea, bertepatan dengan perilisan mini album ketujuh mereka, THE SIN : VANISH.

Terinspirasi konsep vampir yang menjadi bagian dari identitas grup, kampanye ini mengajak masyarakat memahami pentingnya donor darah melalui kegiatan langsung dan aktivitas daring. Bus donor darah juga ditempatkan di sejumlah lokasi yang ramai dikunjungi penggemar.

Hasil kampanye tersebut menunjukkan partisipasi yang signifikan. Berdasarkan laporan media Korea, sebanyak 7.730 orang mengikuti kegiatan donor darah di Korea Selatan pada 16–25 Januari, termasuk 1.031 pendonor pemula.

Program ini kemudian meluas ke Jepang dan Singapura dengan total partisipasi sekitar 10.000 orang. Pada Juni 2026, ENHYPEN kembali bekerja sama dengan WHO dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia.

ENHYPEN menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah ikut berpartisipasi dan berharap kolaborasi tersebut dapat terus menghasilkan perubahan positif.