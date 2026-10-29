Pasukan IRGC Iran Bombardir Drone MQ-1 Milik AS di Timur Selat Hormuz

Ilustrasi serangan rudal oleh Iran. (ANTARA/IRNA/IRGC)
JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) kembali mencegat dan menghancurkan sebuah drone. Kali ini giliran Drone MQ-1 yang bombardir di wilayah udara sebelah timur Selat Hormuz. Demikian dilaporkan kantor berita semi-resmi ISNA.
IRGC menyatakan drone itu merupakan MQ-1 ke-14 yang berhasil dicegat dan dihancurkan tepat di seberang kawasan pesisir Sirik oleh sistem pertahanan udaranya.
Untuk diketahui, MQ-1 merupakan pesawat nirawak buatan Amerika Serikat (AS), meskipun IRGC tidak menyebutkan pihak mana yang mengoperasikan drone tersebut dalam pernyataannya.
Insiden itu terjadi di tengah meningkatnya indikasi kemungkinan adanya babak baru tindakan ofensif baru oleh AS dan Israel terhadap Iran.
Dilansir dari Antara pada Kamis (29/10), The Wall Street Journal melaporkan pada Selasa bahwa Washington telah meminta sejumlah negara Arab di kawasan Teluk untuk bersiap menghadapi “kampanye militer singkat dan intensif” terhadap Teheran setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.
Menurut laporan tersebut, Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir, tetapi cenderung memilih serangan besar setelah pemilihan umum berlangsung.
AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran pada 28 Februari. Teheran kemudian merespons dengan melancarkan serangan rudal dan drone ke berbagai wilayah di kawasan tersebut serta secara efektif menutup Selat Hormuz yang merupakan alur utama pasokan energi global.
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Nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni, yang bertujuan untuk membuka jalan menuju kesepakatan damai final kemudian gagal berlanjut akibat sejumlah perbedaan pendapat, termasuk mengenai pelayaran di selat tersebut.
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