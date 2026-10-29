2,6 Juta Penduduk Kuba Kesulitan Air Minum Imbas Kelangkaan BBM

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla mengatakan, sekitar 2,6 juta penduduk Kuba kesulitan mengakses air minum. Hal ini akibat pemadaman listrik yang disebabkan kelangkaan bahan bakar.

"Sekitar 85 persen sistem pompa air minum di Kuba bergantung pada listrik; 2,6 juta orang menghadapi masalah untuk memperoleh air minum," kata Parrilla dalam pertemuan Majelis Umum PBB menjelang pemungutan suara resolusi yang mendesak diakhirinya blokade AS terhadap Kuba, diansir dari Antara, Kamis (29/10).

Paririlla menegaskan, perkembangan energi di Kuba menjadi jauh lebih rumit akibat tindakan AS yang dianggap Havana sebagai bagian dari blokade ekonomi yang makin ketat.

Menurut Parrilla, pembatasan pasokan bahan bakar berdampak langsung pada operasional infrastruktur vital, menyebut blokade AS sebagai "ancaman bagi kehidupan rakyat Kuba."

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