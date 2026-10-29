Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.07 WIB

2,6 Juta Penduduk Kuba Kesulitan Air Minum Imbas Kelangkaan BBM

Ilustrasi krisis air.(Dok. Wateroam) - Image

Ilustrasi krisis air.(Dok. Wateroam)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla mengatakan, sekitar 2,6 juta penduduk Kuba kesulitan mengakses air minum. Hal ini akibat pemadaman listrik yang disebabkan kelangkaan bahan bakar.

"Sekitar 85 persen sistem pompa air minum di Kuba bergantung pada listrik; 2,6 juta orang menghadapi masalah untuk memperoleh air minum," kata Parrilla dalam pertemuan Majelis Umum PBB menjelang pemungutan suara resolusi yang mendesak diakhirinya blokade AS terhadap Kuba, diansir dari Antara, Kamis (29/10).

Paririlla menegaskan, perkembangan energi di Kuba menjadi jauh lebih rumit akibat tindakan AS yang dianggap Havana sebagai bagian dari blokade ekonomi yang makin ketat.

Menurut Parrilla, pembatasan pasokan bahan bakar berdampak langsung pada operasional infrastruktur vital, menyebut blokade AS sebagai "ancaman bagi kehidupan rakyat Kuba."

Pernyataan itu disampaikan tepat sebelum Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara atas rancangan resolusi A/81/L.5, yang menyerukan diakhirinya blokade ekonomi, komersial, dan keuangan yang diberlakukan AS terhadap Kuba.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
AS Jatuhkan Sanksi kepada Presiden Kuba dan Anggota Keluarganya - Image
Internasional

AS Jatuhkan Sanksi kepada Presiden Kuba dan Anggota Keluarganya

Jumat, 5 Juni 2026 | 23.14 WIB

Tekanan Ekonomi dan Sanksi kian Ketat, Pemerintah Kuba Sebut Ancaman Agresi AS semakin Meningkat - Image
Internasional

Tekanan Ekonomi dan Sanksi kian Ketat, Pemerintah Kuba Sebut Ancaman Agresi AS semakin Meningkat

Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.02 WIB

Menlu Kuba Sebut Ancaman Agresi Militer AS ke Negaranya Terus Meningkat - Image
Internasional

Menlu Kuba Sebut Ancaman Agresi Militer AS ke Negaranya Terus Meningkat

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.40 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore