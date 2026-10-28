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Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.05 WIB

Korban Tewas Tabrakan Kereta Cepat Spanyol Tembus 68 Orang, Terparah Sejak 2013

Ilustrasi kereta cepat di Spanyol alami kecelakaan fatal pada Rabu (28/10) waktu setempat. (Apa).&nbsp; - Image

Ilustrasi kereta cepat di Spanyol alami kecelakaan fatal pada Rabu (28/10) waktu setempat. (Apa).&nbsp;

JawaPos.com - Jumlah korban tewas dalam tabrakan dua kereta cepat di Spanyol melonjak menjadi sedikitnya 68 orang pada Rabu (28/10). Tragedi di wilayah Toledo, selatan Madrid, itu kini menjadi kecelakaan kereta paling mematikan di Spanyol sejak 2013. 

Pemerintah mulai menyoroti keputusan pusat kendali perjalanan kereta setelah gangguan sistem komputer diduga memicu rangkaian kejadian yang berujung pada tabrakan.

Meski demikian, penyebab dan tanggung jawab akhir dalam kecelakaan tersebut masih harus dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut. Demikian mengutip BBC.

Kecelakaan melibatkan kereta cepat AVE milik operator Renfe dan kereta Iryo. Pihak Iryo menyatakan rangkaian keretanya ditabrak dari belakang oleh kereta Renfe.

Lebih dari 500 penumpang berada di dalam kedua kereta ketika kecelakaan terjadi.

Petugas masih melakukan penanganan di lokasi, sementara jumlah korban luka dan kondisi seluruh penumpang terus didata. Laporan media internasional menyebut puluhan orang juga dirawat di rumah sakit.

Gangguan Komputer Diduga Berujung pada Tabrakan

Menteri Transportasi Oscar Puente menjelaskan, gangguan komputer menyebabkan sistem persinyalan dan pengamanan kereta mengalami masalah. Akibatnya, sejumlah kereta di jalur tersebut sempat berhenti.

Dalam situasi itu, pusat kendali di Stasiun Atocha, Madrid, mengizinkan kereta AVE milik Renfe kembali berjalan. Namun, menurut penjelasan awal pemerintah, kereta Iryo di depannya masih berada di jalur yang sama.

Puente menilai keputusan untuk melanjutkan perjalanan tanpa pembatasan kecepatan tersebut sebagai hal yang tidak dapat dijelaskan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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