Pilih Setia pada Prabowo, Raja Juli Tinggalkan Partai Pimpinan Kaesang PSI

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyatakan mundur dari partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tersebut. Dia mengaku ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri kehutanan (menhut).

”Hari ini (9/11) saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep,” tulis Raja Juli dalam keterangan resminya.

Tidak panjang lebar, Raja Juli menyatakan bahwa keputusan mundur dari kursi sekjen PSI dilakukan dengan satu alasan. Dia ingin mencurahkan segenap tenaga, waktu, dan pikirannya untuk membantu Presiden Prabowo dalam tugas sebagai menhut.

”Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri kehutanan,” ujarnya.

Menurut Raja Juli, ada banyak perintah dari Presiden Prabowo untuk membangun sektor kehutanan Indonesia. Mulai rehabilitasi sampai restorasi ekosistem hutan. Belum lagi tugas untuk menjaga biodiversiti hutan di Indonesia pasca kebakaran hutan dan lahan.

”Ketua umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama,” lanjut Raja Juli.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha juga menyatakan pengunduran diri dari PSI. Dia menyebut ada beberapa hal yang kini membuat dirinya merasa tidak sejalan lagi dengan partai tersebut. Karena itu, dia memilih mundur.