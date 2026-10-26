Tiga Pelaku Serangan Teror di Gereja Yordania Ditahan

JawaPos.com - Tiga orang yang diduga merupakan pelaku serangan teror bersenjata terhadap sebuah gereja pekan lalu ditangkap personel keamanan Yordania.

Juru Bicara Pemerintah Yordania Mohammad Al-Momani, menyatakan bahwa ketiga pelaku ditahan dari sebuah rumah kosong di bagian selatan wilayah kegubernuran Karak.

Dilansir dari Antara, Senin (26/10), serangan terhadap sebuah acara pemakaman di Gereja desa Hamoud di Karak terjadi pada Jumat (23/9) lalu dan menyebabkan sembilan orang tewas dan 25 lainnya terluka.

Al-Momani menyebut para pelaku menembaki pasukan keamanan saat penyergapan terjadi. Personel keamanan pun balas menembak ke arah para pelaku.

Setelah baku tembak, para pelaku diamankan meski dalam kondisi cedera, kata dia, sembari memastikan tidak ada personel keamanan Yordania yang terluka dalam operasi tersebut.

Petugas keamanan juga menyita persenjataan dan amunisi dalam jumlah besar dari operasi penggerebekan yang berlangsung Senin, tambahnya.

Menyusul serangan tersebut, pemerintah Yordania mengumumkan tiga hari masa berkabung nasional.