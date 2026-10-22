Prancis Dilanda Protes Besar, Presiden Macron Sebut Belum Perlu Penetapan Darurat

Bentrokan kekerasan, kebakaran dan penjarahan merusak demonstrasi di seluruh Prancis pada 17 Oktober 2026, ketika ratusan ribu orang berbaris melawan kenaikan biaya hidup dan kondisi buruk di sekolah-sekolah. (Dialihkan dari Stephanie Lecocq/Reuters)
JawaPos.com - Presiden Emmanuel Macron menilai pihaknya saat ini belum perlu menyatakan keadaan darurat, meski dilanda protes besar-besaran di Prancis. Menurut Macron, pihaknya akan melakukan penegak hukum yang tegas dalam memulihkan ketertiban umum dan keamanan.
"Saat ini belum diperlukan penetapan keadaan darurat," kata Macron dilansir dari Antara, Kamis (22/10).
Ia membenarkan langkah tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan. "Akan tetapi, tujuan kami adalah untuk memulihkan ketenangan," kata dia.
"Untuk mencapainya, kami akan bertindak secara tegas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan situasi," ucapnya.
Presiden Prancis juga mengaku tidak melihat ada tanda-tanda campur tangan asing dalam protes tersebut.
Namun, Macron menyebut telah terjadi manipulasi informasi tenteng protes tersebut, sehingga memicu respons-respons yang tak dapat diterima dari banyak orang, bahkan dari pemimpin asing.
Pada Sabtu, unjuk rasa besar-besaran soal biaya hidup dan ambruknya kualitas pendidikan berubah menjadi bentrokan dengan petugas kepolisian di sejumlah kota di Prancis.
Para perusuh membakar balai kota bersejarah di Kota Limoges. Gedung-gedung pusat pemerintahan di Marseille dan sejumlah kota lainnya juga diserang.
Di Paris dan Marseille, perusuh merusak toko-toko dan menjarah barang-barang dari toko butik mewah yang terkenal.
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