Tegang di Selat Hormuz, Harga Minyak Mentah Dunia Bergerak Variatif Hari Ini

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia dunia bergerak variatif pada perdagangan Jumat (7/8) setelah Iran menyerang sejumlah target di Selat Hormuz seiring dengan upaya Teheran untuk melarang kapal-kapal Amerika Serikat (AS) melintasi perairan strategis tersebut melalui draf kesepakatan dengan Oman.

Melansir Investing, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,34 poin atau 0,42 persen ke level 83,20 dollar per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,51 poin atau 0,62 persen ke level 77,82 dollar per barel.

Dilansir Bloomberg Di bawah usulan kesepakatan Iran-Oman, Teheran juga berniat melarang kapal-kapal Israel melintasi selat tersebut dan menuntut ganti rugi dari negara-negara yang dianggap bermusuhan jika ingin menggunakannya.

Direktur senior strategi investasi di US Bank Asset Management Group, Rob Haworth mengatakan, kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz masih sulit tercapai, dengan investor berada dalam posisi yang serba tidak pasti.

“Untuk saat ini, lalu lintas kapal masih rendah dan jalan menuju kesepakatan yang bertahan lama masih belum jelas,” ujar Rob.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengatakan bahwa perang akan berakhir segera, namun pihak-pihak yang terlibat konflik masih memiliki perbedaan pandangan yang jauh terkait persyaratan kesepakatan.

AS bersikeras agar pelayaran bebas melalui selat tersebut dan kondisi kembali seperti sebelum perang, sementara Iran mendorong penerapan struktur biaya.