Malaysia Tunggu Jawaban Indonesia soal Tawaran Bantuan Penanganan Karhutla

JawaPos.com - Pemerintah Malaysia mengaku belum mendapat respons dari Indonesia atas tawaran bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah disampaikan melalui jalur diplomatik.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan itu sudah menjadi perhatian Malaysia, karena makin meluas dan masuk wilayah udara negara tersebut.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, negaranya telah menawarkan dukungan berupa satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta 52 personel untuk membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Tawaran tersebut telah dibicarakan dalam pertemuan Ahmad Zahid dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden saat berkunjung ke Jakarta pada September lalu.

Namun, hingga Selasa (13/10), Malaysia mengaku masih menunggu tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia.

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Nadma) dan Kementerian Luar Negeri juga telah mengirimkan surat kepada mitra masing-masing, tetapi belum ada respons,” kata Ahmad Zahid kepada wartawan setelah meresmikan Bulan Kesiapsiagaan Nasional (BKN) 2026 di Ipoh Convention Centre, Malaysia.

Meski mengungkapkan belum ada jawaban, Ahmad Zahid berusaha menanggapi situasi tersebut secara positif. Ia menduga Indonesia mungkin tidak membutuhkan bantuan tambahan dari Malaysia.

“Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kami. Kami tetap optimistis dan berasumsi yang terbaik,” ujarnya dikutip via MalayMail.

Kabut Asap Lintas Negara Jadi Problem Kawasan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan bukan hanya persoalan kebakaran di dalam wilayah Indonesia.