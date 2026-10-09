Trump Anugerahkan Medali Tertinggi Sains dan Teknologi AS kepada Musk dan Lima Bos Teknologi

JawaPos.com — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menganugerahkan penghargaan tertinggi Amerika Serikat di bidang sains dan teknologi kepada sejumlah tokoh raksasa teknologi pada Kamis (8/10). Elon Musk, Michael Dell, Satya Nadella, Sergey Brin, Jensen Huang, dan Lisa Su dijadwalkan menerima penghargaan dalam forum White House Science: A New Golden Age Summit.

Musk, Brin, Huang, dan Su akan menerima National Medal of Science, penghargaan tertinggi Amerika Serikat bagi ilmuwan dan insinyur. Sementara itu, Dell dan Nadella memperoleh National Medal of Technology and Innovation, penghargaan tertinggi negara tersebut untuk pencapaian teknologi. Upacara ini menjadi pertama kalinya Trump menyerahkan kedua jenis medali itu selama dua periode kepresidenannya.

Dilansir dari CNBC, Kamis (8/10/2026), pemberian penghargaan berlangsung ketika pemerintahan Trump berupaya memperkuat posisi Amerika Serikat dalam perlombaan teknologi, khususnya melalui investasi sektor swasta dan pengembangan kecerdasan buatan. KTT itu mempertemukan ilmuwan serta inovator untuk membahas bagaimana superinteligensi dan modal swasta dapat mempercepat terobosan ilmiah sekaligus mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat.

Gedung Putih menyebut para penerima memiliki peran penting dalam mempertahankan keunggulan inovasi Amerika Serikat. “Pemerintahan Trump berterima kasih atas kontribusi para pemimpin luar biasa di bidang sains dan teknologi ini. Para penerima penghargaan membantu memastikan Amerika terus memimpin dunia dalam inovasi,” kata juru bicara Gedung Putih Liz Huston.

Di balik seremoni itu, terdapat dimensi politik yang membuat daftar penerima menjadi lebih signifikan. CNBC melaporkan seluruh penerima penghargaan memiliki kontribusi finansial, dalam bentuk tertentu, kepada Trump atau kampanye dan kegiatan Partai Republik. Musk menjadi penyandang dana terbesar Trump pada pemilu 2024 dengan sumbangan lebih dari USD 290 juta atau sekitar Rp5,19 triliun berdasarkan kurs Rp17.890 per dolar AS.

Brin menghadiri pelantikan Trump dan menyumbang ratusan ribu dolar kepada Republican National Committee pada 2025. Huang menyumbang dana untuk pembangunan ballroom Gedung Putih dan Nvidia memberikan USD 1 juta atau sekitar Rp17,89 miliar untuk acara pelantikan Trump. AMD juga tercatat memberikan kontribusi kepada sejumlah dana yang terkait pemerintahan Trump.

Dell merupakan donor lama Trump. Bersama istrinya, Susan Dell, dia berkomitmen USD 6,25 miliar atau sekitar Rp111,81 triliun untuk mendanai Trump Accounts, program rekening investasi bagi anak-anak Amerika. Nilai kontribusi itu menjadikan hubungan Dell dengan agenda ekonomi pemerintahan Trump memiliki dimensi filantropi sekaligus kebijakan publik.

Khusus bagi Musk, penghargaan ini menandai kembalinya dia ke orbit Trump setelah hubungan keduanya sempat pecah tahun lalu. Perselisihan terjadi setelah Musk meninggalkan Department of Government Efficiency (DOGE) dan mengecam rancangan undang-undang pajak serta belanja Trump sebagai “kekejian yang menjijikkan”. Trump kemudian sempat mengancam kontrak pemerintah perusahaan Musk.

Hubungan itu kini mencair. Musk kembali mengambil peran penasihat dalam pemerintahan Trump melalui Project Meridian di Pentagon untuk mengkaji masa depan peperangan serta teknologi yang dibutuhkan militer Amerika Serikat. Dalam pertemuan AI di Gedung Putih sebelumnya, Trump juga menyebut kesepakatan keselamatan AI yang ditandatangani para peserta sebagai sesuatu yang “mengikat secara moral”.