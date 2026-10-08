Korban Tewas di Gaza Sejak Oktober 2023 Capai 74.250 Orang

Sejak perang genosida Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 74.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 175.000 lainnya terluka. (ANTARA)
JawaPos.com - Kementerian Kesehatan Gaza menyebut, lima warga Palestina tewas dan 11 lainnya terluka di Jalur Gaza dalam sehari terakhir. Akibat kejadian ini, total korban tewas sejak 7 Oktober 2023 mencapai 74.250 orang dan korban luka 175.278 orang.
"Dalam 24 jam terakhir, jasad empat korban tewas dan satu lainnya yang meninggal akibat terluka dibawa ke rumah sakit di Jalur Gaza. Selain itu, 11 orang yang terluka juga mencari pertolongan medis ke rumah sakit," demikian menurut pernyataan Kemenkes Gaza, dilansir dari Antara, Kamis (8/10).
Berdasarkan data kemenkes, total jumlah korban tewas sejak awal perang Oktober 2023 telah mencapai 74.250 orang, sementara korban luka mencapai 175.278 orang.
Pada Oktober 2023, konflik antara Palestina dan Israel kembali bergejolak ketika Israel menghadapi serangan roket besar-besaran dari Jalur Gaza. Setelah itu, pasukan Israel melancarkan operasi darat yang mengakibatkan sebagian besar wilayah di Jalur Gaza hancur.
Sejak Oktober 2025, gencatan senjata telah diberlakukan di Jalur Gaza. Namun, militer Israel terus menggempur wilayah Palestina dengan dalih menargetkan fasilitas dan anggota kelompok perjuangan Palestina, Hamas.
Menurut penilaian PBB, situasi kemanusiaan di wilayah kantong itu masih parah di tengah kehancuran masif, gangguan operasional lembaga medis, dan masalah berkelanjutan dalam menyediakan makanan dan kebutuhan pokok bagi penduduk di sana.
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