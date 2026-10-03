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Antara
Minggu, 4 Oktober 2026 | 02.07 WIB

Kasus Ebola di Kongo Sebabkan 4.018 Orang Meninggal

Ilustrasi virus Ebola (Freepik)

JawaPos.com - Lebih dari 4.000 orang meninggal akibat kasus penyakit virus Ebola di Republik Demokratik Kongo. Ihwal adanya hal ini berdasarkan laporan portal berita Actualite, yang mengutip Lembaga Kesehatan Masyarakat Nasional Kongo (INSP).

Dilansir dari Antara, Sabtu (3/10), hampir 8.300 kasus Ebola telah dikonfirmasi di tujuh provinsi di Kongo, dengan total 4.018 kasus kematian.

Tingkat kematian mencapai 48,4 persen, sementara 2.162 orang telah dinyatakan sembuh.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Afrika, Jean Kaseya, mengatakan virus Ebola menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga Kongo.

Editor: Kuswandi
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