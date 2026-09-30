Kasus Ebola di RD Kongo Capai 8.116, Naik 2.000 dalam Sebulan Terakhir

Pos pemeriksaan cuci tangan dan skrining suhu bagi seluruh pengunjung serta pasien di Rumah Sakit Kyeshero sebagai bagian dari langkah pencegahan Ebola di Goma, Republik Demokratik Kongo, 18 Mei 2026. (The Guardian)
JawaPos.com - Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini mencapai 8.116. Jumlah tersebut naik lebih dari 2.000 kasus dalam sebulan terakhir, kata Lembaga Kesehatan Masyarakat Nasional (INSP).
Pada 1 September, INSP mencatat 6.100 kasus terkonfirmasi dan 2.950 kematian akibat Ebola.
"Dalam 24 jam terakhir, tercatat 49 kasus baru, 23 kematian, dan 18 pasien dinyatakan sembuh. Dengan demikian, jumlah total kasus mencapai 8.116. Sebanyak 3.924 pasien meninggal dunia sejak awal wabah Ebola merebak," kata INSP dalam pernyataannya, dilansir dari Antara, Rabu (29/9).
Direktur Jenderal Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Afrika Jean Kaseya sebelumnya mengatakan virus Ebola menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga RD Kongo.
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