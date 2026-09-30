Kasus Ebola di RD Kongo Capai 8.116, Naik 2.000 dalam Sebulan Terakhir

JawaPos.com - Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini mencapai 8.116. Jumlah tersebut naik lebih dari 2.000 kasus dalam sebulan terakhir, kata Lembaga Kesehatan Masyarakat Nasional (INSP).

Pada 1 September, INSP mencatat 6.100 kasus terkonfirmasi dan 2.950 kematian akibat Ebola.

"Dalam 24 jam terakhir, tercatat 49 kasus baru, 23 kematian, dan 18 pasien dinyatakan sembuh. Dengan demikian, jumlah total kasus mencapai 8.116. Sebanyak 3.924 pasien meninggal dunia sejak awal wabah Ebola merebak," kata INSP dalam pernyataannya, dilansir dari Antara, Rabu (29/9).