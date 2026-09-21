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Rian Alfianto
Senin, 21 September 2026 | 18.55 WIB

Ukraina Kirim 1.600 Drone ke Rusia saat Pemilu, 450 Mengarah ke Moskow

Rusia diserang ribuan drone Ukraina. (Reuters) - Image

Rusia diserang ribuan drone Ukraina. (Reuters)

JawaPos.com - Rusia mengklaim berhasil mencegat lebih dari 1.600 drone kiriman ukraina, dalam serangan yang berlangsung menjelang berakhirnya pemungutan suara parlemen Rusia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 450 drone dii antaranya mengarah langsung ke Moskow.

Itu menjadi dalah satu serangan drone terbesar ke Rusia sejak perang dengan Ukraina pecah.

Serangan tersebut menewaskan sedikitnya tiga orang di wilayah Moskow dan menyebabkan sekitar 20 orang terluka.

Sebuah gedung apartemen juga rusak setelah terkena drone, sementara bagian dari kilang minyak Moskow dilaporkan terdampak.

Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin menyebut serangan itu sebagai serangan drone terbesar yang pernah dihadapi ibu kota Rusia.

"Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu direncanakan dengan jelas dengan tujuan mengganggu pemilu. Musuh gagal mencapai hal ini," ujarya, mengutip media lokal setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sobyanin ketika Rusia memasuki hari terakhir pemilihan parlemen tiga hari.

Ia menuding serangan itu bertujuan mengganggu proses pemungutan suara, meski tudingan tersebut merupakan klaim pihak Rusia dan tidak disertai bukti yang dipaparkan kepada publik.

Sementara itu, The Moscow Times melaporkan, lebih dari 1.000 drone telah berhasil ditembak jatuh.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: The Moscow Times, Reuters, Al Jazeera
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