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Antara
Senin, 21 September 2026 | 16.29 WIB

PM Italia Giorgia Meloni Akan Batasi Pelajar Asing, Larang Penggunaan Burqa dan Hijab di Sekolah

Ilustras: Sejumlah perempuan muslim menggunakan Burqa, (23/9) - Image

Ilustras: Sejumlah perempuan muslim menggunakan Burqa, (23/9)

JawaPos.com - Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan, Italia sedang mempersiapkan langkah kebijakan untuk membatasi jumlah siswa asing di sekolah serta melarang penggunaan burqa dan hijab di lingkungan sekolah.

"Anak-anak Italia tidak boleh merasa seperti kelompok minoritas di dalam kelas," kata Meloni dalam acara Fenix, sebuah festival pemuda nasional yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan dari partainya, Brothers of Italy (FdI), dilansir dari Antara, Senin (21/9).

"Sungguh tidak masuk akal jika ruang kelas Italia, anak-anak Italia merasa terpojok karena mereka menjadi kelompok minoritas. Hal itu tidak bisa dibiarkan," tambahnya, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita ANSA.

Dia lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintahannya akan melarang penggunaan burqa dan hijab di sekolah.

Meloni juga mengatakan bahwa orang tua dari siswa asing yang kesulitan beradaptasi dengan sistem sekolah akan diwajibkan untuk mempelajari bahasa Italia.

Menurut Meloni, langkah kebijakan itu diperkirakan akan segera diajukan ke Dewan Menteri.

Editor: Kuswandi
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