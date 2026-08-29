Korban Banjir Bandang Nepal-Tibet Jadi 633 Jiwa, 2.500 Orang Lainnya Masih Hilang

JawaPos.com - Korban tewas akibat banjir bandang yang menerjang kawasan perbatasan Nepal-Tibet terus bertambah menjadi 633 orang. Sebanyak 626 korban tercatat meninggal dunia di Nepal, sedangkan tujuh lainnya berada di Tibet.

Dalam data terbaru yang dipublikasikan media lokal, di saat yang sama, hampir 2.500 orang masih dinyatakan hilang setelah bencana menerjang desa-desa di kawasan Himalaya pada Rabu lalu.

Besarnya jumlah korban membuat operasi pencarian dan penyelamatan terus dikebut. Tim di lapangan masih berupaya menjangkau wilayah yang terdampak banjir dan longsor, sementara keluarga korban menunggu kepastian mengenai keberadaan kerabat mereka.

Bencana ini juga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah negara karena warga asing termasuk dalam daftar orang yang belum diketahui keberadaannya.

Salah satunya pemerintah Australia yang kini berupaya mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi warga negaranya yang dilaporkan hilang dalam bencana tersebut.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan pihaknya 'urgently' mencari informasi mengenai keselamatan warga Australia yang belum diketahui keberadaannya.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan warga Australia tersebut berada dalam kelompok perjalanan yang berbeda, termasuk rombongan ziarah dan tur.

Pemerintah Australia juga mengaktifkan layanan darurat konsuler selama 24 jam bagi keluarga yang membutuhkan informasi mengenai kerabat mereka yang berada di kawasan bencana.

Kehadiran wisatawan dan peziarah asing membuat proses identifikasi korban serta pencarian orang hilang menjadi semakin kompleks. Kawasan perbatasan Nepal-Tibet merupakan salah satu jalur perjalanan menuju sejumlah lokasi penting di Himalaya.