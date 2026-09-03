Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 4 September 2026 | 04.27 WIB

Israel Disebut Mencari Dukungan Donald Trump untuk Rencana Pengusiran Warga Palestina dari Jalur Gaz

Israel mencari dukungan Donald Trump untuk pengusiran warga Palestina dari Gaza (The Guardian) - Image

Israel mencari dukungan Donald Trump untuk pengusiran warga Palestina dari Gaza (The Guardian)

JawaPos.com – Israel dilaporkan tengah mencari dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza.

Dilansir dari laman The Guardian pada Kamis (3/9), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan pemerintahnya telah menyiapkan berbagai cara untuk mengeluarkan penduduk Palestina melalui jalur laut, udara, maupun metode lainnya.

Rencana tersebut menuai kecaman luas karena pemindahan paksa penduduk sipil berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan kejahatan perang.

Katz menilai persetujuan Amerika Serikat menjadi faktor penting untuk meyakinkan negara-negara di kawasan agar bersedia menerima warga Palestina yang dipindahkan dari Gaza.

Katz menyebut gagasan tersebut belum sepenuhnya dibatalkan oleh Trump, meskipun Presiden Amerika Serikat itu sebelumnya sempat membahas pengambilalihan Gaza yang melibatkan pemindahan penduduk Palestina.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi mengenai kemungkinan pembahasan lanjutan terkait proposal Israel tersebut.

Pernyataan Katz muncul ketika situasi politik Israel semakin memanas menjelang musim pemilihan, dengan sejumlah tokoh pemerintah menyerukan kebijakan yang lebih agresif terhadap Palestina.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menegaskan Israel akan tetap mempertahankan kendali atas sejumlah wilayah di Gaza hingga Hamas dilucuti senjatanya dan wilayah tersebut didemiliterisasi.

Sementara itu, rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza terus menjadi perhatian internasional karena dikhawatirkan dapat memperburuk konflik kemanusiaan yang telah berlangsung di wilayah tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pemerintahan Donald Trump Habiskan Rp 4,1 Miliar untuk Proyek Pencahayaan Arena Bowling Gedung Putih - Image
Internasional

Pemerintahan Donald Trump Habiskan Rp 4,1 Miliar untuk Proyek Pencahayaan Arena Bowling Gedung Putih

Rabu, 2 September 2026 | 20.02 WIB

Donald Trump Ancam Tindakan Usai Amerika Serikat dan Iran Kembali Terlibat Baku Tembak Sengit - Image
Internasional

Donald Trump Ancam Tindakan Usai Amerika Serikat dan Iran Kembali Terlibat Baku Tembak Sengit

Rabu, 2 September 2026 | 19.56 WIB

John Ternus Ambil Alih Apple di Era AI, Cook Tetap Jadi Andalan Hadapi Trump dan Tiongkok - Image
Teknologi

John Ternus Ambil Alih Apple di Era AI, Cook Tetap Jadi Andalan Hadapi Trump dan Tiongkok

Selasa, 1 September 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore