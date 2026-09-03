Israel Disebut Mencari Dukungan Donald Trump untuk Rencana Pengusiran Warga Palestina dari Jalur Gaz

Israel mencari dukungan Donald Trump untuk pengusiran warga Palestina dari Gaza (The Guardian)
JawaPos.com – Israel dilaporkan tengah mencari dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza.
Dilansir dari laman The Guardian pada Kamis (3/9), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan pemerintahnya telah menyiapkan berbagai cara untuk mengeluarkan penduduk Palestina melalui jalur laut, udara, maupun metode lainnya.
Rencana tersebut menuai kecaman luas karena pemindahan paksa penduduk sipil berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan kejahatan perang.
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Katz menilai persetujuan Amerika Serikat menjadi faktor penting untuk meyakinkan negara-negara di kawasan agar bersedia menerima warga Palestina yang dipindahkan dari Gaza.
Katz menyebut gagasan tersebut belum sepenuhnya dibatalkan oleh Trump, meskipun Presiden Amerika Serikat itu sebelumnya sempat membahas pengambilalihan Gaza yang melibatkan pemindahan penduduk Palestina.
Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi mengenai kemungkinan pembahasan lanjutan terkait proposal Israel tersebut.
Pernyataan Katz muncul ketika situasi politik Israel semakin memanas menjelang musim pemilihan, dengan sejumlah tokoh pemerintah menyerukan kebijakan yang lebih agresif terhadap Palestina.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menegaskan Israel akan tetap mempertahankan kendali atas sejumlah wilayah di Gaza hingga Hamas dilucuti senjatanya dan wilayah tersebut didemiliterisasi.
Sementara itu, rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza terus menjadi perhatian internasional karena dikhawatirkan dapat memperburuk konflik kemanusiaan yang telah berlangsung di wilayah tersebut.
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Jawa Pos
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