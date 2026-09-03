10 Bulan di Laut, Ribuan Awak USS Abraham Lincoln Langsung Berburu 'Surga Dunia' di Pattaya

JawaPos.com - Setelah 286 hari di laut, sekitar 5.000 awak kapal induk USS Abraham Lincoln akhirnya menginjak daratan di Pattaya, Thailand. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan malam dan pusatnya wisata seks di Asia Tenggara itu menjadi tempat persinggahan sekaligus pelepas penat bagi para pelaut Amerika setelah menjalani penugasan panjang yang membawa mereka dari California hingga kawasan konflik di Timur Tengah.

Bagi para awak kapal, kembali ke daratan setelah hampir 10 bulan bukan pengalaman biasa. Tubuh mereka bahkan perlu beradaptasi lagi dengan permukaan tanah yang tidak terus bergoyang seperti di atas kapal.

"Ini mimpi demam," kata seorang pelaut setelah turun ke daratan

Patrick, pelaut berusia 24 tahun asal Rhode Island, bahkan hanya memiliki satu kata untuk menggambarkan pengalaman tersebut.

"Weird," kata Patrick dikutip via The Telegraph.

USS Abraham Lincoln sendiri tiba di Pattaya pada Rabu setelah menyelesaikan penugasan yang jauh lebih panjang dari rencana awal.

Kapal induk bertenaga nuklir itu meninggalkan California pada November 2025 untuk menjalani misi sekitar enam bulan di Laut China Selatan. Namun, situasi geopolitik membuat rencana tersebut berubah.

Kapal kemudian dialihkan menuju kawasan Teluk menjelang serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Perpanjangan penugasan membuat para awak harus menghabiskan berbulan-bulan lebih lama di kapal.