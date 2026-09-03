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Rian Alfianto
Jumat, 4 September 2026 | 01.42 WIB

5.000 Personel USS Abraham Lincoln Tiba di Pattaya, Razia Prostitusi Digelar

Ilustrasi kondisi USS Abraham Lincoln. (USA Today). - Image

Ilustrasi kondisi USS Abraham Lincoln. (USA Today).

JawaPos.com - Kedatangan sekitar 5.000 pelaut dan Marinir Amerika Serikat dari USS Abraham Lincoln ke Pattaya, Thailand, bertepatan dengan penertiban besar-besaran terhadap praktik prostitusi di kota yang dikenal sebagai salah satu pusat industri seks Asia Tenggara itu.

Sedikitnya 40 hingga 50 orang ditahan dalam serangkaian razia menjelang kapal induk AS itu bersandar.

Penertiban tersebut dilakukan aparat Thailand pada akhir pekan lalu, sebelum USS Abraham Lincoln tiba di pelabuhan Thailand timur pada Rabu (2/9). Pattaya sendiri menjadi sorotan karena kawasan wisata ini memiliki industri seks yang sangat luas, meski prostitusi secara hukum dilarang di Thailand.

Situasi itu memunculkan kekhawatiran dari kelompok antiperdagangan manusia. Mereka menilai kedatangan ribuan personel militer AS setelah hampir 10 bulan menjalani penugasan terus-menerus di laut membuat persoalan prostitusi dan eksploitasi perempuan di Pattaya menjadi perhatian serius.

Razia Prostitusi Digelar Sebelum Ribuan Tentara AS Datang

Polisi dan pejabat lokal Pattaya melakukan inspeksi pada malam hari di kawasan pantai serta sejumlah lokasi yang dikenal ramai dikunjungi wisatawan pada 29 Agustus.

Dalam operasi tersebut, sekitar 40 hingga 50 orang ditahan, menurut laporan Reuters dan sejumlah media lokal Thailand.

Pattaya memang lama memiliki reputasi sebagai destinasi wisata malam dengan bar, klub dan kawasan prostitusi yang terbuka. Namun, aktivitas prostitusi tetap ilegal berdasarkan hukum Thailand dan penegakannya selama ini menjadi persoalan tersendiri.

Kepala Kepolisian Pattaya Anek Srathongyoo mengakui tantangan tersebut.

"Kami melakukan yang terbaik, tetapi itu sulit," kata Anek, seperti dikutip Reuters.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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