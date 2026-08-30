Jepang Kirim Kapal Kunisaki untuk Bantu Padamkam Karhutla di Indonesia

JawaPos.com - Kapal pengangkut Pasukan Bela Diri Jepang meninggalkan pelabuhan di Prefektur Hiroshima, Jepang bagian barat, pada Minggu, untuk menjalankan misi membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Dilansir dari Antara pada Minggu (30/8), menurut Kementerian Pertahanan Jepang, setelah bertolak dari pangkalan Kure, kapal Kunisaki yang membawa tiga helikopter CH-47 akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam waktu satu atau dua minggu, demikian laporan Kyodo.

Itu merupakan misi pemadaman kebakaran luar negeri pertama yang dilakukan oleh personel Pasukan Bela Diri (SDF).

Sekitar 350 personel akan ambil bagian dalam operasi ini, yang didasarkan pada perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada Mei lalu oleh kementerian pertahanan kedua negara.