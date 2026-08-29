14 Bayi Baru Lahir Tewas dalam Kebakaran Rumah Sakit di Pakistan, Diduga Dipicu AC Meledak

JawaPos.com - Ledakan unit pendingin udara (AC) diduga menjadi pemicu kebakaran yang menewaskan 14 bayi merah yang baru lahir di Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), Islamabad, Pakistan.

Api melanda ruang ICU neonatal pada Rabu dini hari dan membuat para ibu yang baru melahirkan harus berjuang menyelamatkan diri di tengah kepulan asap.

Administrasi PIMS mengkonfirmasi 14 bayi yang berada di ICU meninggal dalam kebakaran tersebut. Saat api berkobar, terdapat 15 bayi di ruangan tersebut.

Hanya satu bayi yang berhasil diselamatkan oleh seorang dokter, menurut juru bicara rumah sakit Dr Aneeza Jalil kepada Dawn.

Dilansir via Guardian, penyelidikan awal menyebut kebakaran bermula ketika unit AC yang mengalami kerusakan dan meledak di dalam ruang nursery tempat bayi-bayi yang masih membutuhkan perawatan intensif.

Menteri Kesehatan Mustafa Kamal mengatakan sebagian bayi berada di dalam inkubator dan menggunakan oksigen ketika kebakaran terjadi. Tabung oksigen yang berada di ruangan tersebut disebut turut memperburuk kobaran api.

Ledakan AC Picu Kepanikan di Ruang Bayi Api yang dengan cepat memenuhi ruang perawatan membuat situasi berubah menjadi kepanikan. Para perempuan yang baru saja menjalani persalinan terpaksa meninggalkan bangsal melalui jalur darurat.

Mereka harus menuruni beberapa lantai, keluar melalui jendela, hingga menggunakan tangga untuk menyelamatkan diri.

Sardar Atti ur Rehman, 38, berada di PIMS setelah istrinya melahirkan seorang bayi perempuan sehari sebelumnya. Ia sedang tidur di rumah sakit ketika mendengar teriakan dan langsung berlari menuju ruang bersalin untuk mencari keluarganya.