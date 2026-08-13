Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.28 WIB

Datangi PKB, Tokoh Gaza Berharap Palestina Merdeka seperti Indonesia

&nbsp;Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah bersama Chairman of Jerusalem and Palestine Committee, Dr. Marwan Muhammad Ayesh Abu Ras. (PKB) - Image

&nbsp;Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah bersama Chairman of Jerusalem and Palestine Committee, Dr. Marwan Muhammad Ayesh Abu Ras. (PKB)

JawaPos.com - Chairman of Jerusalem and Palestine Committee, Dr. Marwan Muhammad Ayesh Abu Ras mengharapkan negaranya bisa merdeka seperti Indonesia. 

Aspirasi ini disampaikannya usai menemui Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Marwan menjelaskan, perang di Gaza menimbulkan banyak penderitaan bagi warga Palestina. Dia juga mengalami kehilangan anak serta puluhan anggota keluarganya. 

“Saya senang bisa berkunjung ke PKB di bawah kepemimpinan Bapak Muhaimin Iskandar. Ini partai besar dan luar biasa,” kata Marwan.

Bersamaan dengan HUT ke-81 RI, Marwan berharap negaranya bisa ikut segera merdeka.

"Semoga Palestina juga bisa segera merdeka seperti halnya Indonesia,” jelasnya.

Sementara, Luluk menegaskan, PKB mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini bukan sebatas persoalan agama, melainkan kemanusiaan.

“PKB mendukung kemerdekaan Palestina bukan saja karena keyakinan agama, tetapi lebih dari itu karena kemanusiaan. Karena kemerdekaan adalah hak siapa pun,” ujar Luluk.

PKB juga terbuka membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina serta memperkuat hubungan billateral Indonesia-Palestina.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Wibawa Donald Trump Dipertanyakan, Netanyahu Tolak Rencana Gaza - Image
Internasional

Wibawa Donald Trump Dipertanyakan, Netanyahu Tolak Rencana Gaza

Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.32 WIB

Berseberangan dengan Trump, Netanyahu Tolak Rencana Damai 15 Poin untuk Gaza yang Dipimpin AS - Image
Internasional

Berseberangan dengan Trump, Netanyahu Tolak Rencana Damai 15 Poin untuk Gaza yang Dipimpin AS

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.46 WIB

Netanyahu Tolak Rencana Trump untuk Gaza: Israel Tak Akan Mundur sebelum Hamas Dilucuti - Image
Internasional

Netanyahu Tolak Rencana Trump untuk Gaza: Israel Tak Akan Mundur sebelum Hamas Dilucuti

Senin, 10 Agustus 2026 | 05.26 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore