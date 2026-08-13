Datangi PKB, Tokoh Gaza Berharap Palestina Merdeka seperti Indonesia

JawaPos.com - Chairman of Jerusalem and Palestine Committee, Dr. Marwan Muhammad Ayesh Abu Ras mengharapkan negaranya bisa merdeka seperti Indonesia.

Aspirasi ini disampaikannya usai menemui Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Marwan menjelaskan, perang di Gaza menimbulkan banyak penderitaan bagi warga Palestina. Dia juga mengalami kehilangan anak serta puluhan anggota keluarganya.

“Saya senang bisa berkunjung ke PKB di bawah kepemimpinan Bapak Muhaimin Iskandar. Ini partai besar dan luar biasa,” kata Marwan.

Bersamaan dengan HUT ke-81 RI, Marwan berharap negaranya bisa ikut segera merdeka.

"Semoga Palestina juga bisa segera merdeka seperti halnya Indonesia,” jelasnya.

Sementara, Luluk menegaskan, PKB mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini bukan sebatas persoalan agama, melainkan kemanusiaan.

“PKB mendukung kemerdekaan Palestina bukan saja karena keyakinan agama, tetapi lebih dari itu karena kemanusiaan. Karena kemerdekaan adalah hak siapa pun,” ujar Luluk.