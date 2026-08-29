Profil Raja Harald V yang Wafat di Usia 89 Tahun, Kisah Cinta dan Modernisasi Kerajaan Norwegia

JawaPos.com - Raja Harald V dari Norwegia wafat pada Jumat (28/8) waktu setempat dalam usia 89 tahun. Selama memimpin sejak 1991, Harald dikenang sebagai salah satu raja paling modern di Skandinavia, yang berhasil memadukan tradisi monarki dengan nilai-nilai demokrasi dan kehidupan masyarakat Norwegia yang terus berubah.

Wafatnya Harald menutup perjalanan panjang seorang raja yang sejak masa kanak-kanak telah mengalami perang, pengasingan, perubahan sosial hingga berbagai persoalan kesehatan. Ia bukan sekadar kepala negara, tetapi juga figur yang ikut mengubah cara keluarga kerajaan Norwegia berhubungan dengan rakyatnya.

Masa Kecil di Tengah Perang dan Pengasingan Harald lahir di Skaugum pada 21 Februari 1937. Ia menjadi pangeran pertama yang lahir di wilayah Norwegia dan kemudian naik takhta sejak era Abad Pertengahan.

Ketika Nazi menginvasi Norwegia pada 1940, Harald yang baru berusia tiga tahun harus meninggalkan tanah air bersama ibunya dan dua saudara perempuannya.

Mereka kemudian menghabiskan masa awal perang di Washington, D.C., setelah mendapat undangan pribadi dari Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt.

Setelah kembali ke Norwegia pada 1945, Harald menjalani pendidikan yang juga mencerminkan perubahan zaman. Ia menjadi anggota pertama keluarga kerajaan Norwegia yang bersekolah di sekolah negeri, meninggalkan tradisi lama yang memisahkan keluarga kerajaan dari kehidupan pendidikan masyarakat umum.

Pendidikannya kemudian berlanjut di Akademi Militer Norwegia dan Balliol College, Oxford.

Kisah Cinta Ubah Monarki Norwegia Salah satu bagian paling menentukan dalam kehidupan Harald adalah kisah cintanya dengan Sonja Haraldsen, seorang perempuan dari kalangan rakyat biasa.