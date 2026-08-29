Raja Harald V Wafat di Usia 89 Tahun, Haakon VIII Naik Takhta

JawaPos.com - Raja Harald V wafat pada usia 89 tahun, Jumat (28/8) waktu setempat, dan putranya, Haakon, langsung menjadi Raja Haakon VIII. Pergantian ini berlangsung otomatis sesuai aturan suksesi monarki Norwegia, sehingga negara tersebut tidak mengalami kekosongan takhta.

Haakon sebelumnya dikenal sebagai Putra Mahkota Norwegia dan selama bertahun-tahun telah dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya. Ia juga beberapa kali mengambil alih tugas kerajaan ketika kondisi kesehatan Harald menurun.

Dalam pernyataan pertamanya sebagai raja, Haakon menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Norwegia atas dukungan serta simpati kepada keluarga kerajaan.

Ia juga memastikan moto kerajaan yang telah digunakan oleh ayah, kakek, dan leluhurnya tetap dipertahankan: “All for Norway” atau “Semuanya untuk Norwegia.”

Naiknya Haakon VIII sekaligus mengubah susunan pewaris takhta. Putri sulungnya, Ingrid Alexandra, kini menjadi pewaris berikutnya atau Putri Mahkota Norwegia.

Posisi Ingrid Alexandra memiliki arti penting dalam sejarah monarki Norwegia. Perubahan konstitusi pada 1990 menetapkan bahwa anak tertua memiliki prioritas dalam garis suksesi tanpa membedakan jenis kelamin.

Karena itu, Ingrid Alexandra tetap berada di posisi berikutnya setelah Haakon, meski memiliki adik laki-laki, Pangeran Sverre Magnus.

Jika kelak Ingrid Alexandra naik takhta, ia berpeluang menjadi ratu perempuan pertama Norwegia dalam lebih dari enam abad. Ia kini berusia 22 tahun dan menjadi generasi berikutnya yang dipersiapkan untuk meneruskan monarki.