Bill Gates Siap Temui Xi Jinping, Bawa Misi Mendesak Soal Bahaya AI

JawaPos.com - Bill Gates berencana menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping pada November untuk mendorong aturan global menghadapi risiko kecerdasan buatan (AI), termasuk serangan siber, senjata biologis, dan hilangnya pekerjaan.

Gates mengatakan kepada Reuters bahwa ia ingin mengajak Tiongkok mendukung pembatasan terhadap model AI berbahaya. Menurutnya, Amerika Serikat harus lebih dulu mengambil langkah agar negara lain ikut menerapkan aturan serupa.

"Seluruh dunia akan ikut dengan itu," kata Gates mengutip Independent.

Juru bicara Gates memastikan timnya sedang mengupayakan pertemuan dengan Xi dalam kunjungannya ke Tiongkok yang direncanakan November. Gates sebelumnya bertemu Xi tiga tahun lalu.

Gates: AI Bukan Teknologi Biasa

Gates mengaku kini semakin khawatir terhadap perkembangan AI. Ia menyoroti potensi teknologi tersebut digunakan untuk serangan siber, menggantikan pekerja manusia, hingga menciptakan ketergantungan psikologis.

Dalam pengujian keamanan terbaru, sistem AI dari OpenAI, Anthropic, dan Meta Platforms dilaporkan mampu menembus situs web dunia nyata dalam lingkungan pengujian terisolasi.

"Insiden keamanan ini mengejutkan, dan seharusnya membuat orang-orang terpukau," ujar Gates.

Ia juga ingin negara-negara memantau kemampuan AI dalam menyintesis molekul dan membantu serangan biologis.