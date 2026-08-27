Korban Banjir Bandang Nepal-Tibet Tembus 95 Jiwa, Ratusan Orang Masih Hilang

JawaPos.com - Korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di perbatasan Nepal-Tibet melonjak menjadi sedikitnya 95 orang. Ratusan orang masih hilang, termasuk 384 wisatawan, sementara wilayah terdampak menghadapi kerusakan parah dan ancaman banjir susulan.

Melansir Al-Jazeera, kepolisian Nepal mengkonfirmasi sedikitnya 95 orang meninggal dunia setelah banjir besar menerjang desa-desa di kawasan dekat perbatasan Tibet pada Rabu (26/8) waktu setempat. Bencana tersebut juga menghanyutkan jalan, jembatan dan sejumlah proyek pembangkit listrik.

Juru bicara kepolisian Nepal, Abi Narayan Kafle, mengatakan jumlah korban masih dapat bertambah karena proses pencarian dan pendataan terus berlangsung.

"Sejauh ini, 95 kematian telah dilaporkan," kata Kafle. Ia menambahkan, 28 personel kepolisian juga masih dinyatakan hilang.

Di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia, sementara 265 orang lainnya masih hilang di wilayah Gyirong. Stasiun televisi pemerintah menyebut angka korban masih dalam proses verifikasi.

Selain itu, salah satu persoalan terbesar dalam bencana ini adalah banyaknya wisatawan yang belum ditemukan.

Pejabat Nepal menyebut 384 wisatawan dilaporkan hilang. Sebanyak 291 di antaranya berasal dari sejumlah negara, termasuk India, Inggris, Amerika Serikat dan Malaysia.