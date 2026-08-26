Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.34 WIB

Kamera Rekam Detik-Detik Mengerikan Banjir Bandang Nepal-Tibet, Air Lumpur Tiba-Tiba Menerjang

Tangkapan layar video detik-detik banjir bandang Nepal-Tibet. (BBC) - Image

Tangkapan layar video detik-detik banjir bandang Nepal-Tibet. (BBC)

JawaPos.com - Detik-detik banjir bandang dan longsor menerjang kawasan perbatasan Nepal-Tibet terekam kamera. Air bercampur lumpur datang tiba-tiba dengan deras, menghantam bangunan dan membuat warga berusaha menyelamatkan diri.

Mengutip video yang resolusinya dipertajam oleh BBC, tekaman CCTV dari wilayah Tibet memperlihatkan momen ketika aliran air dan lumpur dalam jumlah besar tiba-tiba menerjang kawasan perlintasan perbatasan. Arus yang datang begitu cepat membawa material longsoran dan debris hingga menyapu area di sekitarnya.

Di sisi Nepal, rekaman lain memperlihatkan situasi yang tak kalah mencekam. Warga tampak berusaha menjauh ketika banjir mendadak membesar dan bergerak menuju kawasan permukiman.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data sementara, bencana tersebut menewaskan sedikitnya 31 orang, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Otoritas Nepal melaporkan sebanyak 384 wisatawan masuk dalam daftar orang yang belum ditemukan.

Air Lumpur Tiba-Tiba Menerjang

Video yang beredar memperlihatkan bagaimana situasi berubah dalam waktu singkat. Kawasan yang sebelumnya terlihat normal mendadak diterjang aliran air bercampur lumpur dari arah hulu.

Derasnya arus membuat sejumlah bangunan dan infrastruktur di jalurnya tak mampu bertahan. Material yang terbawa banjir juga menghantam kendaraan dan berbagai fasilitas di sekitar sungai.

Gambar dari Nepal setelah kejadian memperlihatkan rumah yang rusak, mobil terseret arus hingga sebuah jembatan logam yang hanyut diterjang banjir. Bencana ini terjadi di kawasan Sungai Lhende Khola, anak Sungai Bhote Koshi yang mengalir di wilayah perbatasan Nepal dan Tiongkok .

Diduga Dipicu Gempa dan Longsoran

Otoritas Nepal menduga banjir bandang tersebut berkaitan dengan gempa yang memicu longsoran es dan batu di bagian hulu. Material longsoran kemudian diduga mengganggu aliran Sungai Lhende Khola dan memicu lonjakan air secara tiba-tiba ke arah hilir.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Korban Banjir Bandang Nepal-Tibet Tembus 95 Jiwa, Ratusan Orang Masih Hilang - Image
Internasional

Korban Banjir Bandang Nepal-Tibet Tembus 95 Jiwa, Ratusan Orang Masih Hilang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 07.00 WIB

Banjir Bandang Nepal-Tibet Tewaskan 31 Orang, Ratusan Turis Dilaporkan Hilang  - Image
Internasional

Banjir Bandang Nepal-Tibet Tewaskan 31 Orang, Ratusan Turis Dilaporkan Hilang 

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.49 WIB

384 Wisatawan Hilang! Banjir Bandang dan Longsor Lumpur Hantam Perbatasan Nepal-Tiongkok - Image
Internasional

384 Wisatawan Hilang! Banjir Bandang dan Longsor Lumpur Hantam Perbatasan Nepal-Tiongkok

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore