Danau Baru Muncul Usai Banjir Nepal-Tibet, Tiongkok Waspadai Bencana Susulan

JawaPos.com - Danau yang terbentuk akibat longsor di perbatasan Nepal-Tibet kini menjadi ancaman baru. Tiongkok memperingatkan risiko danau meluap atau jebol, sementara para ahli menilai airnya masih mungkin mengalir keluar secara alami.

Ancaman ini muncul beberapa hari setelah banjir bandang mematikan menerjang kawasan yang sama. Bencana pada Rabu diduga dipicu runtuhnya bagian gletser dekat Langtang Lirung yang menghantam sungai dan mengirim gelombang air bercampur material ke wilayah hilir.

Longsoran kemudian membendung aliran sungai dan membentuk danau penghalang (barrier lake) di bagian hulu, beberapa kilometer dari Gyirong Port, jalur utama yang menghubungkan Nepal dan Tiongkok.

Menurut laporan CCTV, sekitar 2,5 juta meter kubik air telah terkumpul di danau hingga Jumat. Sekitar 3 juta meter kubik air tambahan diperkirakan masih masuk hingga akhir pekan.

Otoritas Tiongkok pun memperingatkan risiko tinggi tanggul alami tersebut jebol.

Danau bahkan mulai meluap sejak Kamis lalu. Pada Jumat (28/8) pagi, drone militer Tiongkok merekam longsoran salju yang memasukkan sekitar 50.000 meter kubik material es ke dalam danau.

Hujan deras dan badai yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan juga dapat kembali meningkatkan volumenya.

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Bukan hanya banjir yang dikhawatirkan. Jika danau jebol, dampaknya kemungkinan tidak akan sebesar banjir bandang pada Rabu karena danau masih baru terbentuk dan relatif dangkal.

Namun, air yang keluar dapat mengikis lereng lembah yang sudah rentan dan memicu longsor baru.