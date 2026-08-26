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Antara
Rabu, 26 Agustus 2026 | 20.08 WIB

Sulit Dikalahkan Lewat Jalur Militer, AS Gunakan Instrumen 5 Ekonomi Ini untuk Tekan Iran

Ilustrasi perang AS-Iran. (SpecialEurasia) - Image

Ilustrasi perang AS-Iran. (SpecialEurasia)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio telah menyampaikan kepada negara-negara sekutu, bahwa Pemerintah AS saat ini tidak berencana untuk melancarkan serangan militer baru terhadap Iran.

Menurut laporan portal berita Axios dengan mengutip keterangan dari seorang pejabat AS, Rubio menekankan bahwa ke depannya Pemerintah AS akan lebih berfokus menggunakan instrumen tekanan lain terhadap Pemerintah Iran, termasuk pemberian sanksi.

Dilansir dari Antara, Rabu (26/8), berdasarkan analisis Axios, perubahan strategi tersebut menjadi sinyal bahwa Presiden AS Donald Trump sudah lelah dengan upaya perang melawan Iran dan menginginkan agar konflik tersebut segera diakhiri.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin (24/8) mengumumkan pemberian sanksi baru terhadap Iran yang menyasar lima sektor ekonomi utama negara tersebut, yakni penerbangan, pelayaran, teknologi, emas, dan aset digital.

AS juga menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 60 entitas, individu, dan kapal terkait Iran.

Editor: Kuswandi
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