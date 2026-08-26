Sulit Dikalahkan Lewat Jalur Militer, AS Gunakan Instrumen 5 Ekonomi Ini untuk Tekan Iran

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio telah menyampaikan kepada negara-negara sekutu, bahwa Pemerintah AS saat ini tidak berencana untuk melancarkan serangan militer baru terhadap Iran.

Menurut laporan portal berita Axios dengan mengutip keterangan dari seorang pejabat AS, Rubio menekankan bahwa ke depannya Pemerintah AS akan lebih berfokus menggunakan instrumen tekanan lain terhadap Pemerintah Iran, termasuk pemberian sanksi.

Dilansir dari Antara, Rabu (26/8), berdasarkan analisis Axios, perubahan strategi tersebut menjadi sinyal bahwa Presiden AS Donald Trump sudah lelah dengan upaya perang melawan Iran dan menginginkan agar konflik tersebut segera diakhiri.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin (24/8) mengumumkan pemberian sanksi baru terhadap Iran yang menyasar lima sektor ekonomi utama negara tersebut, yakni penerbangan, pelayaran, teknologi, emas, dan aset digital.