Netanyahu Ketakutan, Sebut Iran Coba Bunuh Salah Satu Anaknya

Benjamin Netanyahu dianggap menista agama karena membandingkan Yesus Kristus dengan Genghis Khan. (Jamaica Observer)
JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran pernah mencoba membunuh salah satu putranya. Namun, ia tidak mengungkap kapan, di mana, maupun putra yang menjadi target dugaan upaya pembunuhan tersebut.
Netanyahu menyampaikan klaim itu di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan setelah perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. Pernyataannya juga muncul ketika koalisi pemerintahannya tertinggal dalam sejumlah jajak pendapat menjelang pemilihan umum Israel pada Oktober mendatang.
Dalam wawancara melalui telepon dengan Channel 14, media Israel berhaluan konservatif yang dikenal mendukung pemerintah, Netanyahu mengatakan Iran telah menargetkan salah satu anaknya.
"Ini kasus yang luar biasa. Iran menargetkan salah satu putra saya. Iran mencoba membunuhnya, mencoba membunuh salah satu putraku," kata Netanyahu.
Netanyahu tidak memberikan rincian mengenai dugaan ancaman tersebut. Ia juga tidak menyebut putranya yang menjadi sasaran atau menjelaskan kapan dugaan upaya pembunuhan itu terjadi.
Pernyataan Netanyahu disampaikan ketika ia menanggapi laporan mengenai keputusan salah satu badan keamanan Israel yang disebut menolak memberikan pengamanan bagi Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang kini menjadi salah satu pesaing utama Netanyahu untuk posisi perdana menteri.
Netanyahu justru menyatakan dukungannya terhadap pemberian pengamanan selama 24 jam kepada Eisenkot. Menurutnya, perlindungan tersebut bukan sesuatu yang berlebihan mengingat ancaman dari Iran.
"Tanpa itu, (orang Iran) akan berhasil," katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana ancaman pembalasan Iran menjadi salah satu isu keamanan utama Israel setelah perang antara kedua negara.
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Jawa Pos
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