Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.27 WIB

Presiden Iran Serukan Perdamaian dengan Amerika Serikat di Tengah Ketegangan dan Ancaman Ekonomi

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Mohsen Rezaei, yang sekarang menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (Al-Jazeera) - Image

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Mohsen Rezaei, yang sekarang menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan sudah waktunya mengakhiri perang dengan Amerika Serikat karena Teheran berada dalam posisi yang kuat dan bermartabat.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Senin (24/8), Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para dokter pada Jumat ketika upaya diplomatik antara kedua negara masih menemui jalan buntu.

Pezeshkian juga membela nota kesepahaman yang dicapai dengan Washington pada Juni dan menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak memuat klausul yang menunjukkan penyerahan diri Iran.

Di tengah seruan untuk mengakhiri perang, militer Iran menegaskan bahwa negaranya tetap siap menghadapi ancaman baru dari Amerika Serikat.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi mengatakan pasukan Iran siap merespons ancaman di darat, laut, udara, pertahanan udara, hingga dunia maya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Oman dan Iran membahas upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan dialog kembali berlangsung serta perkembangan situasi pelayaran di Selat Hormuz.

Washington sendiri masih menunjukkan sikap keras terhadap Teheran dengan mempertimbangkan tekanan ekonomi melalui sanksi baru.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan menjelaskan rencana sanksi terhadap Iran, sedangkan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Washington memiliki kendali atas wilayah yang berkaitan dengan Selat Hormuz.

Di sisi lain, Iran mengecam rencana tersebut sebagai bentuk tekanan ekonomi, sementara China menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur politik dan diplomatik.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Donald Trump Singgung Krisis Iran, Teheran Balik Bongkar Masalah Amerika - Image
Internasional

Donald Trump Singgung Krisis Iran, Teheran Balik Bongkar Masalah Amerika

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.33 WIB

Iran Peringatkan Perang dengan AS bisa Meluas di Seluruh Kawasan Timur Tengah - Image
Internasional

Iran Peringatkan Perang dengan AS bisa Meluas di Seluruh Kawasan Timur Tengah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Harga Minyak Dunia Turun Setelah Sinyal Pembukaan Selat Hormuz - Image
Internasional

Harga Minyak Dunia Turun Setelah Sinyal Pembukaan Selat Hormuz

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.51 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore