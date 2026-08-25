Presiden Iran Serukan Perdamaian dengan Amerika Serikat di Tengah Ketegangan dan Ancaman Ekonomi

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Mohsen Rezaei, yang sekarang menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan sudah waktunya mengakhiri perang dengan Amerika Serikat karena Teheran berada dalam posisi yang kuat dan bermartabat.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Senin (24/8), Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para dokter pada Jumat ketika upaya diplomatik antara kedua negara masih menemui jalan buntu.
Pezeshkian juga membela nota kesepahaman yang dicapai dengan Washington pada Juni dan menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak memuat klausul yang menunjukkan penyerahan diri Iran.
Di tengah seruan untuk mengakhiri perang, militer Iran menegaskan bahwa negaranya tetap siap menghadapi ancaman baru dari Amerika Serikat.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi mengatakan pasukan Iran siap merespons ancaman di darat, laut, udara, pertahanan udara, hingga dunia maya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Oman dan Iran membahas upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan dialog kembali berlangsung serta perkembangan situasi pelayaran di Selat Hormuz.
Washington sendiri masih menunjukkan sikap keras terhadap Teheran dengan mempertimbangkan tekanan ekonomi melalui sanksi baru.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan menjelaskan rencana sanksi terhadap Iran, sedangkan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Washington memiliki kendali atas wilayah yang berkaitan dengan Selat Hormuz.
Di sisi lain, Iran mengecam rencana tersebut sebagai bentuk tekanan ekonomi, sementara China menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur politik dan diplomatik.
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Jawa Pos
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