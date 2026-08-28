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Antara
Jumat, 28 Agustus 2026 | 16.01 WIB

Iran Pulihkan 40 Persen Kapasitas Produksi di Ladang Minyak dan Gas yang Rusak Diserang AS-Israel

Ilustrasi Iadang minyak Iran. (The Cradle)

JawaPos.com - Wakil Menteri Perminyakan Iran Ahmad Zeraatkar mengatakan, Teheran telah memulihkan sekitar 40 persen kapasitas produksi yang rusak di ladang minyak dan gas South Pars.

“Kami dapat mengatakan bahwa kami berhasil memulihkan sekitar 40 persen kapasitas yang rusak,” kata Zeraatkar dalam wawancara dengan kantor berita Fars, dilansir dari Antara, Jumat (28/8).

Fasilitas di South Pars diserang oleh Amerika Serikat dan Israel selama eskalasi konflik pada Maret.

Pada Mei, otoritas Iran mengatakan bahwa rencana untuk memulihkan dan memodernisasi infrastruktur yang terdampak telah disusun, dengan pelaksanaannya ditargetkan selesai dalam waktu maksimal dua tahun. Sekitar 50 persen pekerjaan pemulihan fasilitas South Pars direncanakan selesai pada musim dingin 2027.

Zeraatkar menambahkan bahwa infrastruktur tersebut mengalami kerusakan serius dan pemulihan kapasitas secara penuh dapat memerlukan waktu setidaknya dua tahun.

Sebelumnya, Touraj Dehghani, Kepala Pars Oil and Gas Company, mengatakan pada pekan lalu bahwa pemulihan kapasitas produksi di kilang South Pars telah mencapai 70 persen.

Adapun pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan mereka sendiri.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, tak lama kemudian, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan.

Editor: Kuswandi
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