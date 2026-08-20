Donald Trump Siap Luncurkan Operasi Ekonomi Paling Menghancurkan untuk Isolasi Iran

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (L.E. Baskow / Reuters/Reuters)
JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump pada Rabu mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun yang memperluas kampanyenya untuk mengisolasi Iran.
Selain itu, Trump juga memperingatkan pihak yang membantu Teheran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat.
“Tidak ada seorang pun memberikan kesempatan lebih besar kepada Republik Islam Iran untuk membuat kesepakatan selain saya. Tragisnya bagi mereka, mereka gagal memanfaatkannya,” kata Trump melalui platform Truth Social miliknya pada Rabu (19/8).
“Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun! Ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ucap Trump.
Trump mengatakan AS akan berupaya memutus jalur keuangan dan perdagangan yang memberikan dukungan ekonomi kepada Iran.
“Hari ini, saya juga mengumumkan bahwa negara mana pun yang mengizinkan lembaga keuangan, perusahaan, bandara, atau entitas pemerintahnya memberikan bantuan apa pun kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar,” tambahnya.
Trump secara khusus menyebut penyelundupan minyak, fasilitas pertukaran keuangan, transfer uang tunai, tempat penukaran mata uang, registrasi kapal, serta perusahaan kedok sebagai aktivitas yang harus dihentikan.
“Semua itu harus dihentikan sekarang,” tegasnya.
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