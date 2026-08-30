AS Batasi Akses TOEFL hingga Duolingo, Mahasiswa Iran Sulit Kuliah ke Luar Negeri

Ilustrasi platform belajar bahasa asing, Duolingo. (ZDNet)
JawaPos.com - Mahasiswa Iran yang ingin kuliah ke luar negeri menghadapi hambatan baru, khususnya dalam tes bahasa Inggris.
Itu setelah Amerika Serikat menangguhkan izin yang selama 12 tahun membuat lembaga pendidikan dan penyedia tes asal AS bisa melayani warga Iran.
Akses terhadap platform tes bahasa Inggris seperti TOEFL, GRE, hingga Duolingo English Test kini ikut terancam.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS menangguhkan tanpa batas waktu General License G pada 24 Agustus.
Izin yang berlaku sejak 2014 itu sebelumnya menjadi dasar hukum bagi universitas dan perusahaan AS menyediakan berbagai layanan pendidikan bagi warga Iran, termasuk ujian masuk dan sertifikasi.
OFAC masih memberikan masa transisi hingga 8 September. Setelah itu, layanan yang terkena sanksi harus memiliki otorisasi lain atau lisensi khusus.
Dilansir dari Iran International, dampak penangguhan izin paling jelas terlihat pada Duolingo English Test.
Dalam laman dukungannya, Duolingo menyatakan tes tersebut tidak lagi tersedia di Iran ataupun orang yang menggunakan identitas sebagai warga negara Iran.
Pembatasan itu berarti warga Iran yang bepergian ke negara lain pun dapat terdampak jika tetap menggunakan identitas Iran.
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Kebijakan tersebut memicu kemarahan di media sosial. Salah satu pengguna menulis, "Rasanya mereka benar-benar bersaing memperebutkan siapa yang kurang menginginkan kita."
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Jawa Pos
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