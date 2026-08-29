Iran Berupaya Perkuat Hubungan Politik dan Ekonomi dengan Negara Muslim Tetangga

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Jumat (28/8), mengatakan Teheran berupaya menjalin hubungan politik dan ekonomi yang lebih kuat dengan negara-negara Muslim, khususnya negara-negara tetangganya.

"Kami menginginkan hubungan yang baik dengan semua negara Islam, terutama negara-negara tetangga," kata Araghchi dalam pertemuan dengan para tamu di Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-40, sebagaimana dikutip dari akun Telegram-nya.

"Kami mengupayakan hubungan ekonomi yang lebih luas dengan semua negara Islam, dan syukurlah, kami telah memiliki hubungan yang luas dengan mereka semua," ujarnya.

Beralih ke Mesir, dia menuturkan tidak ada alasan untuk terjadi perselisihan antara Teheran dan Kairo.

"Kami mengupayakan hubungan yang baik dengan Mesir. Kapan pun teman-teman kami di Mesir mengambil keputusan dan siap untuk memulihkan hubungan, kami pun akan siap," katanya.

Terkait Lebanon, Menteri Luar Negeri Iran itu mengatakan Teheran menginginkan hubungan yang baik dengan semua kelompok dan faksi politik, serta siap untuk mengembangkan hubungan dengan pemerintahnya.

Namun, dia menuturkan Iran tidak menyetujui beberapa kebijakan pemerintah Lebanon dan berharap Kementerian Luar Negeri Lebanon akan menunjukkan "rasionalitas yang lebih besar."

Dilansir dari Antara, Sabtu (29/8), Araghchi juga mendesak perluasan hubungan Iran yang selama ini terjalin baik dengan negara-negara Afrika.