Iran Berupaya Perkuat Hubungan Politik dan Ekonomi dengan Negara Muslim Tetangga

Menlu Iran Abbas Araghchi . (The Jerusalem Post)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Jumat (28/8), mengatakan Teheran berupaya menjalin hubungan politik dan ekonomi yang lebih kuat dengan negara-negara Muslim, khususnya negara-negara tetangganya.
"Kami menginginkan hubungan yang baik dengan semua negara Islam, terutama negara-negara tetangga," kata Araghchi dalam pertemuan dengan para tamu di Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-40, sebagaimana dikutip dari akun Telegram-nya.
"Kami mengupayakan hubungan ekonomi yang lebih luas dengan semua negara Islam, dan syukurlah, kami telah memiliki hubungan yang luas dengan mereka semua," ujarnya.
Beralih ke Mesir, dia menuturkan tidak ada alasan untuk terjadi perselisihan antara Teheran dan Kairo.
"Kami mengupayakan hubungan yang baik dengan Mesir. Kapan pun teman-teman kami di Mesir mengambil keputusan dan siap untuk memulihkan hubungan, kami pun akan siap," katanya.
Terkait Lebanon, Menteri Luar Negeri Iran itu mengatakan Teheran menginginkan hubungan yang baik dengan semua kelompok dan faksi politik, serta siap untuk mengembangkan hubungan dengan pemerintahnya.
Namun, dia menuturkan Iran tidak menyetujui beberapa kebijakan pemerintah Lebanon dan berharap Kementerian Luar Negeri Lebanon akan menunjukkan "rasionalitas yang lebih besar."
Dilansir dari Antara, Sabtu (29/8), Araghchi juga mendesak perluasan hubungan Iran yang selama ini terjalin baik dengan negara-negara Afrika.
"Pendekatan kami terhadap dunia Islam didasarkan pada persatuan," ujarnya, seraya mengatakan bahwa Iran berupaya memperluas hubungan di seluruh dunia Muslim sembari memberikan perhatian khusus kepada negara-negara tetangga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!