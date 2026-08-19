Ngeri, Mantan Kongres Ungkap Ada Rencana AS Luncurkan Serangan Nuklir ke Iran

JawaPos.com - Mantan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Marjorie Taylor Greene, mengklaim penggunaan senjata nuklir terhadap Iran telah dibahas dalam rapat strategi tingkat tinggi pemerintah AS.

Bahasan itu muncul di tengah perang Washington dan Teheran yang terus berlangsung, sekaligus memicu peringatan bahwa eskalasi nuklir dapat membawa konsekuensi jauh melampaui konflik saat ini.

Greene menyampaikan klaim tersebut melalui akun X. Ia menegaskan informasi yang disampaikannya bukan sekadar dugaan, meski tidak mengungkap siapa pejabat yang disebut terlibat dalam pembahasan tersebut maupun bukti yang mendasari pernyataannya.

"Mereka sedang membahas penggunaan senjata nuklir terhadap Iran dalam pertemuan strategi," tulis Greene di X.

Ia kemudian menambahkan: "Ya, kamu membaca itu dengan benar. Itu nyata. Aku tidak berspekulasi, aku tahu."

Greene juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai upaya menurunkan ambang penggunaan senjata nuklir dalam menghadapi Iran. Menurut dia, langkah tersebut berpotensi membuka konsekuensi yang sangat berbahaya bagi dunia.

"Dan sekarang pemerintah kita adalah orang yang sebenarnya membahas penurunan ambang batas nuklir untuk menggunakan senjata nuklir melawan Iran," tulisnya.

Greene Peringatkan Ancaman 'Nuclear Holocaust' Greene juga mengaitkan kekhawatirannya dengan sejarah penggunaan senjata nuklir Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Ia menyinggung bukan hanya korban jiwa akibat serangan tersebut, tetapi juga dampak radiasi yang berlangsung dalam jangka panjang.