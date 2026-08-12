Joseph Aoun: Israel Harus Angkat Kaki dari Lebanon

JawaPos.com - Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan negaranya tidak akan menerima keberadaan pasukan Israel di wilayah Lebanon dan akan terus mendorong penarikan penuh pasukan tersebut. Menurut Aoun, tidak boleh ada satu inci pun wilayah Lebanon yang tetap diduduki Israel.

"Pada akhirnya, kami tidak akan membiarkan Israel tetap berada, bahkan satu inci pun di tanah kami, atau membiarkan satu pun tentara Israel tetap berada di wilayah kami," kata Aoun saat bertemu dengan delegasi Maronite Foundation in the World pada Selasa (11/8), seperti dikutip kantor kepresidenan Lebanon.

Pernyataan tersebut muncul ketika Lebanon dan Israel masih melanjutkan pembahasan mengenai penerapan perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani pada Juni lalu. Di tengah proses diplomasi itu, serangan Israel ke wilayah Lebanon dilaporkan masih berlangsung hampir setiap hari.

Aoun mengatakan rakyat Lebanon memiliki kesepakatan mengenai tujuan utama yang hendak dicapai melalui perundingan dengan Israel.

Tiga agenda tersebut adalah penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, pemulangan para tawanan, serta rekonstruksi wilayah yang mengalami kehancuran akibat konflik.

Menurut Aoun, perkembangan dalam perundingan saat ini menunjukkan kemajuan. Ia bahkan menilai jalur diplomasi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan konsekuensi perang yang sebelumnya menghancurkan banyak wilayah Lebanon.

Ia juga menyebut penandatanganan perjanjian kerangka kerja telah berkontribusi terhadap penurunan jumlah serangan Israel. Kondisi itu, menurutnya, turut membuka ruang bagi semakin banyak warga Lebanon untuk kembali ke tanah air mereka selama musim panas.

Meski demikian, situasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan diplomasi tersebut.