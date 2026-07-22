Bertemu Donald Trump, Presiden Lebanon Minta Bekingan Angkatan Bersenjata dari AS

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan komitmennya untuk membantu Lebanon bangkit setelah bertahun-tahun menghadapi berbagai krisis.

Pernyataan itu disampaikan saat menerima Presiden Lebanon Joseph Aoun di Gedung Putih pada Selasa (21/7) waktu setempat, dalam pertemuan bilateral yang juga membahas stabilitas keamanan negara Timur Tengah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Joseph Aoun secara langsung meminta Washington agar tetap memberikan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon atau Lebanese Armed Forces (LAF).

Menurutnya, bantuan Amerika Serikat sangat penting untuk mencegah wilayah selatan Lebanon kembali terjerumus ke dalam kekacauan seperti yang pernah terjadi pada era 1970-an.

Pertemuan tersebut menjadi momen bersejarah karena Aoun merupakan presiden Lebanon pertama yang berkunjung ke Gedung Putih dalam hampir dua dekade. Ini juga menjadi pertemuan tatap muka pertama antara Trump dan Aoun sejak keduanya menjabat.

Trump menegaskan bahwa Lebanon selama bertahun-tahun telah mengalami perlakuan yang tidak adil dan membutuhkan dukungan internasional untuk kembali pulih.

“Ini telah menjadi tempat dan negara yang diperlakukan dengan sangat buruk, dan kita akan memperlakukannya dengan baik, serta diperlakukan dengan rasa hormat yang layak," kata Trump dikutip dari Arab News.

Pernyataan tersebut menunjukkan sinyal bahwa pemerintahan Trump ingin memperkuat hubungan dengan Beirut sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.