Israel-Lebanon Kembali Bernegosiasi Ditengahi AS di Roma

JawaPos.com - Pembicaraan putaran selanjutnya antara Israel dan Lebanon, yang dimediasi Amerika Serikat, akan digelar di Roma pekan depan. Dalam proses negosiasi ini, para negosiator berupaya memanfaatkan kemajuan terbaru dalam rangka implementasi perjanjian kerangka kerja keamanan.

"Kami memasuki pembicaraan ini dengan momentum signifikan setelah peluncuran zona percontohan pertama di Lebanon selatan dan pertemuan produktif antara Presiden Lebanon Joseph Aoun dengan Presiden AS Donald Trump pekan lalu," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS dilansir dari Antara, Selada (28/7).

Menurut pejabat tersebut, pertemuan kelompok kerja teknis akan digelar di Roma pada 4-6 Agustus mendatang dan akan berfokus pada upaya mempercepat implementasi penuh perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani bulan lalu.

Agenda pertemuan itu mencakup perluasan inisiatif zona percontohan, penyelesaian sengketa perbatasan yang masih belum terselesaikan, serta upaya mewujudkan perjanjian perdamaian dan keamanan yang komprehensif antara Israel dan Lebanon.

"Zona percontohan pertama ini merupakan peluang konkret untuk mewujudkan kemajuan nyata di lapangan, memulihkan kewenangan negara Lebanon melalui pelucutan senjata organisasi-organisasi teroris yang dapat diverifikasi, serta membangun kepercayaan yang diperlukan untuk langkah-langkah selanjutnya," kata pejabat tersebut.

Dia menambahkan pelajaran yang dipetik dari zona percontohan awal akan membantu menyempurnakan proses implementasi sebelum diperluas secara bertahap.

"Kerangka kerja trilateral adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan. Pelaksanaan penuh kesepakatan ini jelas menjadi kepentingan kedua negara dan pemerintahan Trump berkomitmen untuk memastikan keberhasilannya," ujarnya.

Pada 26 Juni lalu, Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan kerangka kerja yang mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon yang didudukinya.