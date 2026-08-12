Shenzhen Mampu Bangun Robot dalam 30 Menit, Ekosistem Industri Tiongkok Pacu Dominasi Robotika

JawaPos.com — Sebuah robot humanoid dapat dikirim dari pusat penelitian ke lokasi penerapan di Shenzhen hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Namun, angka tersebut bukan sekadar soal kecepatan pengiriman.

Di baliknya terdapat ekosistem industri yang mempertemukan produsen robot, pemasok komponen, pusat penelitian, lini manufaktur, hingga pengguna dalam jarak berdekatan, sehingga perubahan desain dapat segera diuji dan dikembangkan kembali.

Gambaran itu terlihat ketika pengemudi Cao Jing membawa robot humanoid dari pusat penelitian dan pengembangan sebuah perusahaan robotika menuju panti jompo di Shenzhen.

Sejak Maret dan April, dia menerima empat atau lima pesanan pengiriman robot per hari pada periode sibuk, mulai dari prototipe penelitian, robot rumah tangga untuk pengujian, robot kompetisi hingga robot yang digunakan dalam pertandingan.

Dilansir dari Global Times, Rabu (12/8/2026), kawasan tersebut berada dalam “lingkaran 30 menit” Robot Valley, yang membentang sekitar 10 kilometer di sepanjang Liuxian Road dan mencakup sekitar 28 kilometer persegi. Dalam kawasan itu terdapat lebih dari 200 perusahaan sepanjang rantai industri robotika, termasuk lebih dari 25 produsen robot humanoid, 32 perusahaan berstatus little giant dan 15 perusahaan tercatat di bursa.

Bagi pengembang, kedekatan tersebut memangkas waktu antara penelitian dan pengujian. Li Hao, insinyur algoritma kendali gerak EngineAI, mengatakan, “Dalam pertarungan robot, kami harus selalu siap menghadapi pengujian dunia nyata berintensitas tinggi.” Robot harus mempertahankan kestabilan saat bergerak, berbelok, memukul, menerima benturan, dan mengubah pusat gravitasi, sehingga pengujian berulang menjadi bagian penting pengembangan.

Karena itu, Li dapat mengubah algoritma pada pagi hari, berkendara sekitar 25 menit menuju basis manufaktur Honghualing untuk menguji robot secara langsung, lalu kembali ke pusat penelitian pada sore hari untuk melakukan penyempurnaan. “Ini seperti mengajari bayi. Kami melatih robot agar semakin kuat sekaligus semakin cerdas, hari demi hari,” ujarnya.

Kecepatan tersebut juga ditopang kemampuan Shenzhen membuat prototipe dalam jumlah kecil tanpa harus melalui rantai pasok yang panjang. Pang Jianxin, wakil presiden UBTECH, mengatakan, “Kawasan ini memiliki keunggulan yang jelas dalam pembuatan prototipe dan iterasi produk secara cepat, yang memimpin dunia.” Menurutnya, pemasok di Shenzhen dan kawasan Delta Sungai Mutiara bersedia membantu perusahaan rintisan memilih material, menentukan proses produksi, membuat sampel, dan segera menguji hasilnya.

Dampaknya terlihat dalam perbandingan dengan pasar luar negeri. Liu Shaoshan, direktur bidang kecerdasan berwujud (embodied intelligence) di Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society, mengatakan proses dari gagasan menjadi produk fisik, pembuatan sampel, produksi skala kecil hingga produksi massal di Amerika Serikat dapat berlangsung lima hingga 10 kali lebih lama.