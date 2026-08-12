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Rian Alfianto
Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.06 WIB

Trump Berkelit Usai Ketahuan Ganti Pesawat, Takut Ancaman Iran?

Donald Trump (Instagram @whitehouse) - Image

Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut alasan ia diam-diam berganti pesawat saat meninggalkan Turki adalah keamanan. Langkah itu diambil atas arahan Secret Service dan militer AS.

Namun, ia juga mengakui bahwa ada ancaman terhadap dirinya yang tidak banyak diketahuinya.

Pergantian pesawat yang ditumpangi Donald Trump itu bukan sekadar perubahan jadwal penerbangan. 

Trump awalnya diketahui akan meninggalkan Turki menggunakan pesawat kepresidenan lama, tetapi ternyata diam-diam dipindahkan ke pesawat militer C-32A.

Yang membuat operasi tersebut menarik perhatian adalah cara Trump dipindahkan.

Setelah sempat menaiki pesawat yang diumumkan kepada publik, Trump disebut turun melalui kendaraan katering sebelum kemudian dibawa ke pesawat lain.

terkai cara pindah yang tak biasa itu, Trump mengaku hanya mengikuti keputusan aparat keamanan.

"Aku hanya mengikuti apa yang mereka ingin lakukan. Jadi aku pergi ke Secret Service. Dan militer. Mereka ingin saya naik penerbangan yang berbeda, pesawat yang berbeda, keselamatan yang sama, tetapi mereka ingin saya melakukannya, jadi saya melakukannya. Aku melakukan apa yang mereka katakan," kata Trump.

Namun ketika ditanya apakah ada ancaman khusus yang melatarbelakangi keputusan tersebut, Trump justru memberikan jawaban yang samar.

"Saya kira ada ancaman di luar sana. Aku sebenarnya tidak terlalu banyak bertanya tentang itu. Aku mendapat banyak ancaman," lanjut Trump.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: CNN
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