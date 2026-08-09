Netanyahu Tolak Rencana Trump untuk Gaza: Israel Tak Akan Mundur sebelum Hamas Dilucuti

JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana 15 poin yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menarik pasukannya dari wilayah tersebut sebelum Hamas benar-benar dilucuti.

Penolakan itu disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet Israel pada Minggu. Ia secara terbuka menyatakan pemerintahnya tidak menerima dokumen yang menjadi bagian dari peta jalan perdamaian yang didorong pemerintahan Trump.

“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu, merujuk pada rencana yang didukung Hamas bulan lalu.

Netanyahu juga menegaskan bahwa militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan dari Gaza selama Hamas masih memiliki kemampuan persenjataan.

“Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti ... dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan kami dan warga negara kami,” ujarnya dilansir dari Al-Jazeera.

Netanyahu Berseberangan dengan Washington

Sikap Netanyahu menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pemerintah Israel dan pemerintahan Trump mengenai tahapan pelaksanaan rencana Gaza.