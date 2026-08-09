Iran-Oman Dekati Kesepakatan Jalur Kapal, Selat Hormuz Tetap Belum Dibuka

JawaPos.com - Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai jalur pelayaran sementara di Selat Hormuz. Namun, kesepakatan tersebut belum berarti Iran akan membuka kembali selat strategis itu secara penuh.

Perbedaan antara kedua hal tersebut menjadi poin penting dalam perkembangan terbaru Selat Hormuz. Iran bersedia membahas mekanisme agar kapal dapat melintas, tetapi keputusan untuk membuka kembali jalur tersebut tetap dipisahkan dari negosiasi teknis dengan Oman.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembicaraan dengan Oman hampir selesai. Jalur sementara itu disiapkan sembari kedua negara mengerjakan persoalan teknis dan hukum untuk membentuk Traffic Separation Scheme (TSS) permanen.

Araghchi menyebut kedua negara sudah sangat dekat untuk menyelesaikan negosiasi.

Namun, ia memperingatkan bahwa tercapainya kesepakatan dengan Oman tidak otomatis membuat Selat Hormuz kembali terbuka.

"Kesepakatan dengan Oman tentang rute tersebut tidak selalu berarti pembukaan kembali Selat Hormuz," kata Araghchi dilansir dari Iran International.

Jalur Kapal dan Pembukaan Hormuz Jadi Dua Persoalan Berbeda