Iran Tetapkan 6 Syarat untuk Buka Selat Hormuz, AS Diminta Hentikan Agresi

JawaPos.com - Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali selama Amerika Serikat belum mengubah kebijakannya terhadap Iran.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Zolqadr, menyebut Teheran telah menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi Washington sebelum akses strategis tersebut dibuka.

Dalam pesan yang dirilis pada Sabtu, Zolqadr mengatakan perubahan sikap Amerika menjadi prasyarat utama bagi pembukaan kembali Selat Hormuz.

"Sampai Amerika memperbaiki perilakunya, Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali," jelas Zolqadr dilansir dari Tasnim News.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa posisi Iran terhadap Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan pelayaran, tetapi juga dikaitkan langsung dengan tuntutan politik dan militer terhadap Amerika Serikat.

Enam tuntutan Iran kepada AS

Zolqadr kemudian merinci enam hal yang menurut Iran harus dilakukan Amerika Serikat. Pertama, Washington diminta berhenti mengancam Iran serta tidak lagi menghina hal-hal yang dianggap suci oleh rakyat Iran.

"Tidak pernah, dan dalam bahasa apa pun, mengancam Iran atau menghina kesucian bangsa ini," lanjut Zolqadr.

Kedua, Iran menuntut Amerika mengakhiri secara permanen perang dan agresi terhadap Iran serta sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman dan Irak.