IRGC Sebut AS dan Israel Gagal Menangkan Perang, Tujuan Utama di Iran Tak Tercapai

Penasihat militer senior Iran Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, dalam sebuah wawancara televisi. (Palestine Chronicle).

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menilai Amerika Serikat dan Israel telah gagal mencapai tujuan utama mereka dalam perang melawan Iran. Teheran justru mengklaim konflik tersebut memperlihatkan keterbatasan kekuatan militer kedua negara, sekaligus memperburuk posisi mereka di mata internasional.

IRGC menyebut tekanan militer yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv tidak berhasil mematahkan ketahanan Iran. Upaya perang informasi untuk memisahkan masyarakat Iran dari sistem politik negara tersebut pun juga diklaim gagal.

Menurut IRGC, hasil perang bahkan memicu perpecahan di antara sekutu Barat dan mempercepat apa yang mereka sebut sebagai kemerosotan posisi Amerika Serikat dan Israel di tingkat internasional.

Pernyataan itu menjadi bagian dari narasi Teheran dalam menggambarkan hasil konflik sebagai kegagalan strategi Washington dan Tel Aviv, meski sejumlah klaim Iran tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

IRGC Sebut Tujuan Perang AS dan Israel Gagal Dilansir via Palestine Chronicle, IRGC menegaskan Amerika Serikat dan Israel tidak berhasil memenangkan perang sesuai tujuan yang mereka tetapkan.

Menurut kelompok tersebut, Washington dan Tel Aviv tidak hanya mengandalkan serangan militer. Keduanya juga disebut berupaya memanfaatkan perang informasi untuk menciptakan jarak antara rakyat Iran dengan sistem politik negara itu.

IRGC mengklaim strategi tersebut tidak membuahkan hasil karena media yang mereka sebut sebagai 'revolutionary media' mampu menghadapi kampanye disinformasi yang berlangsung selama konflik.