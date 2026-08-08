Donald Trump Klaim Istilah 'Keterjangkauan' Sengaja Diciptakan Media untuk Mempertanyakan Kebijakan

Donald Trump (Instagram @whitehouse)
JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim media menciptakan istilah ‘keterjangkauan' setelah dirinya menjabat sebagai presiden untuk mengkritik kebijakan pemerintahannya.
Dilansir dari laman People pada Sabtu (8/8), Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam rapat umum di Red Rock Casino Resort and Spa, Las Vegas.
Trump mengaku istilah tersebut mulai digunakan media ketika dirinya ditanya mengenai kebijakan pemerintah dalam menghadapi tingginya harga barang.
Trump mengatakan media sebelumnya tidak pernah menggunakan kata ‘keterjangkauan' dan menilai istilah tersebut sengaja dimunculkan untuk mempertanyakan kebijakannya.
Namun, klaim tersebut bertentangan dengan catatan Oxford English Dictionary yang menunjukkan bahwa penggunaan kata benda ‘Keterjangkauan' telah tercatat sejak dekade 1910-an. Istilah tersebut dengan demikian sudah digunakan jauh sebelum Trump menjadi presiden Amerika Serikat.
Trump sebelumnya juga beberapa kali mengkritik penggunaan istilah keterjangkauan dalam perdebatan politik Amerika Serikat.
Dalam rapat kabinet pada Desember 2025, ia menyebut isu keterjangkauan sebagai ‘tipuan' yang menurutnya digunakan Partai Demokrat untuk mengkritik persoalan harga.
Pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian karena menunjukkan pandangan Trump terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi politik dan perdebatan mengenai kebijakan ekonomi.
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